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ضبطت بلدية المعابدة الفرعية حوشًا شعبيًا بداخله مخبز عشوائي مخالف ومصنع للجبس يعمل على إعداد المخبوزات وتوزيعها على بعض المطاعم والفنادق وتديره عمالة مخالفة.
وقالت أمانة العاصمة المقدسة عبر حسابها الرسمي بتويتر إن بلدية المعابدة الفرعية قامت بجولة ميدانية، وتم ضبط حوش شعبي بداخله مخبز عشوائي مخالف ومصنع للجبس يعمل على إعداد المخبوزات وتوزيعها على بعض المطاعم والفنادق تديره عمالة مخالفة.
وأشارت إلى أنه جرى تطبيق لائحة الجزاءات واتخاذ اللازم حسب الإجراءات والأنظمة البلدية.
مكة.. ضبط عمالة تحضر الخبز بطعم "الجبس" داخل حوش شعبيهادي العصيمي الخليج 365 2019-02-28
ضبطت بلدية المعابدة الفرعية حوشًا شعبيًا بداخله مخبز عشوائي مخالف ومصنع للجبس يعمل على إعداد المخبوزات وتوزيعها على بعض المطاعم والفنادق وتديره عمالة مخالفة.
وقالت أمانة العاصمة المقدسة عبر حسابها الرسمي بتويتر إن بلدية المعابدة الفرعية قامت بجولة ميدانية، وتم ضبط حوش شعبي بداخله مخبز عشوائي مخالف ومصنع للجبس يعمل على إعداد المخبوزات وتوزيعها على بعض المطاعم والفنادق تديره عمالة مخالفة.
وأشارت إلى أنه جرى تطبيق لائحة الجزاءات واتخاذ اللازم حسب الإجراءات والأنظمة البلدية.
28 فبراير 2019 - 23 جمادى الآخر 1440
10:11 PM
جرى تطبيق لائحة الجزاءات واتخاذ اللازم حسب الإجراءات والأنظمة
ضبطت بلدية المعابدة الفرعية حوشًا شعبيًا بداخله مخبز عشوائي مخالف ومصنع للجبس يعمل على إعداد المخبوزات وتوزيعها على بعض المطاعم والفنادق وتديره عمالة مخالفة.
وقالت أمانة العاصمة المقدسة عبر حسابها الرسمي بتويتر إن بلدية المعابدة الفرعية قامت بجولة ميدانية، وتم ضبط حوش شعبي بداخله مخبز عشوائي مخالف ومصنع للجبس يعمل على إعداد المخبوزات وتوزيعها على بعض المطاعم والفنادق تديره عمالة مخالفة.
وأشارت إلى أنه جرى تطبيق لائحة الجزاءات واتخاذ اللازم حسب الإجراءات والأنظمة البلدية.
، مكة.. ضبط عمالة تحضر الخبز بطعم "الجبس" داخل حوش شعبي ،
المصدر : الخليج 365
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