المرور يكشف مدى مخالفة وجود قاعدة للجوال بالسيارة للقانون

أوضحت الإدارة العامة للمرور، مدى مخالفة وجود قاعدة للجوال على ” طبلون ” السيارة أو فتحات التكييف لقانون المرور.
جاء ذلك ردًا على سؤال من مواطن قال فيه: ” السلام عليكم- هل وجود قاعدة للجوال على طبلون السياره او فتحات التكيف يعد مخالفة ”.
وردَّد حساب المرور السعودي، قائلًا : ” وعليكم السلام، لا يعتبر مخالفة مرورية ”.
وفي سياق آخر، أعلن المرور، عن عقد مؤتمر السلامة المرورية ٢٠١٩ في مدينة الرياض من ١١ إلى ١٣ مارس، تحت رعاية صاحب السمو الملكي وزير الداخلية، ويمك التسجيل فيه من خلال الرابط: هنا .
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