بُشرى لقائدي السيارات.. توجيه عاجل من أمانة الشرقية بعدم سحب المركبات المخالفة

كشفت مصادر عن توجيه صدر للشركة المشغلة لمواقف المركبات في المنطقة الشرقية بعدم سحب المركبات المخالفة نهائياً إلا في حالة أن المركبة مُعطِّلة للحركة المرورية، أو التعدي على حقوق المشاة، وأيضاً الوقوف على الأرصفة.

وأوضحت المصادر وفقاً لموقع “سبق”، أن هذا التوجيه جاء من أمانة المنطقة الشرقية بعد تزايد شكاوى المواطنين قائدي المركبات في أسواق حاضرة الدمام والمباني المجاورة لها من نظام سحب المركبات وتضررهم جراء السحب، واصفين ذلك بالمعاناة.

وناشد قائدو المركبات بتطبيق المخالفة فقط دون السحب عند حدوث مخالفة من قائد المركبة؛ حيث يصل مبلغ مخالفة قائد المركبة 50 ريالاً وقيمة سحب المركبة نحو 170 ريالاً، مشيرين إلى تضرر المركبة بعد سحبها.