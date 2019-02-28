سماء غائمة وعواصف ترابية على عدة مناطق بالمملكة الجمعة

توقّعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار، غدًا الجمعة، على بعض مناطق المملكة.

وقالت هيئة الأرصاد في بيان صادر عنها اليوم: إنَّ مناطق «الجوف، والحدود الشمالية، وحائل، والقصيم، والرياض، والشرقية» تتأثر باستمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار ما يتسبَّب في تكوُّن عواصف ترابية تؤدّي إلى شبه انعدام في الرؤية الأفقية، يصاحبه انخفاض في درجات الحرارة يصل تأثيره إلى منطقة نجران.

وأوضحت هيئة الأرصاد، أنَّ السماء تكون غائمة جزئيًا على شمال غرب وغرب المملكة.

ووفق هيئة الأرصاد، ستسجل «نجران، وشرورة» أعلى درجة حرارة لتصل إلى 33 درجة، فيما تسجل طريف أدنى درجة حرارة بـ2 درجة.

وحول حالة البحر الأحمر، أوضحت هيئة الأرصاد أنَّ الرياح السطحية ستكون شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين ونصف، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج .

أما الخليج العربي، فالرياح السطحية ستكون شمالية غربية بسرعة 25-45 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر من متوسط الموج إلى مائج.

في السياق ذاته، وجَّه المهتم بالأحوال الجوية والظواهر الفلكية، أبو عبدالرحمن الحربش الصخري، نصيحة للراغبين في الكشتة أو السفر مساء الخميس المقبل، بمنطقتي الجوف والحدود الشمالية؛ داعيًا إياهم إلى أخذ الحيطة والحذر بسبب الرياح المتوقعة المثيرة للأتربة.

وقال الصخري عبر حسابه بموقع التواصل تويتر: إنه في يوم الجمعة المقبل قد تهب رياح مثيرة للغبار نواحي الجوف ورفحاء، وقد تتشكل منها موجة غبار تتجه نحو الحفر والصمان والشرقية وربما منطقة الرياض.

وأضاف الصخري قائلًا: «لا أنصح بالكشتات ولا السفر مساء الخميس 23 جمادى الآخرة، نواحي منطقتي الجوف والحدود الشمالية؛ بسبب الرياح المثيرة للأتربة المتوقعة بإذن الله».

كما توقّع الباحث في الطقس والمناخ، عبدالعزيز الحصيني، اليوم الخميس، هطول مطر ثلجي بمرتفعات تبوك وأقصى الحدود الشمالية.

وقال الحصيني، عبر حسابه بموقع التواصل تويتر: «متوقع اليوم الخميس وليلة الجمعة، أمطار- بإذن الله- على أجزاء من الرياض والشرقية والبحرين والحدود الشمالية وتبوك، والأمطار من خفيفة إلى متوسطة، مع فرصة مطر ثلجي على مرتفعات تبوك وأقصى الحدود الشمالية».

وتابع الباحث في الطقس والمناخ قائلًا: «إنه متوقع رياح وغبار على وسط وشمال وغرب المملكة، وشرق الجنوبية».