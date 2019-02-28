السعودية اليوم / محافظ الخرج يدشن الحملة التوعوية لسرطان القولون بمدينة السيح



السيح 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واس

دشن محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي اليوم الحملة التوعوية والفحص المبكر لسرطان القولون والمستقيم ، التي ينظمها مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بمدينة السيح تحت شعار "هذا أنا وهذا ما سأفعله" وتستمر أسبوعين.

‏وتهدف الحملة التي تقام في مجمع الحديثي مول بمدينة السيح إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمع حول مرض سرطان القولون والمستقيم الذي يعد من أهم المشكلات الصحية والبحثية على مستوى العالم.

وتشتمل الفعاليات التي تستهدف مجتمع مدن ومراكز وقرى الخرج على أركان تثقيفية تحت إشراف عدد من المثقفين الصحيين المختصين لتقديم المعلومات حول مجال الوقاية والمعلومات التوعوية ، مع تواجد فريق توعوي للحديث عن الجانب الطبي وإجراء الفحص المبكر ، بجانب ركن تثقيفي لعرض مقاطع مرئية حول مرض سرطان القولون والمستقيم.

// انتهى //

22:10ت م

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السيح 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسدشن محافظ الخرج مساعد بن عبدالله الماضي اليوم الحملة التوعوية والفحص المبكر لسرطان القولون والمستقيم ، التي ينظمها مستشفى الملك خالد ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بمدينة السيح تحت شعار "هذا أنا وهذا ما سأفعله" وتستمر أسبوعين.‏وتهدف الحملة التي تقام في مجمع الحديثي مول بمدينة السيح إلى رفع مستوى الوعي لدى المجتمع حول مرض سرطان القولون والمستقيم الذي يعد من أهم المشكلات الصحية والبحثية على مستوى العالم.وتشتمل الفعاليات التي تستهدف مجتمع مدن ومراكز وقرى الخرج على أركان تثقيفية تحت إشراف عدد من المثقفين الصحيين المختصين لتقديم المعلومات حول مجال الوقاية والمعلومات التوعوية ، مع تواجد فريق توعوي للحديث عن الجانب الطبي وإجراء الفحص المبكر ، بجانب ركن تثقيفي لعرض مقاطع مرئية حول مرض سرطان القولون والمستقيم.// انتهى //22:10ت م0291

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