شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على سائق «متهور» دهس طالبًا برنية والان نبدء بالتفاصيل

ألقت الشرطة، اليوم، القبض على قائد المركبة المتهور، الذي دهس طالبًا أمام مدرسة ثانوية بمحافظة رنية، في وقت سابق اليوم، ولاذ بالهروب.

وكانت مواقع التواصل تناقلت فيديو لقائد مركبة متهور، دهس طالبًا أمام مدرسة ثانوية برنيه، ولاذ بالهروب، وتم نقل الطالب إلى المستشفى، وحالتة مستقرة.