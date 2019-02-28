شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على سائق «متهور» دهس طالبًا برنية والان نبدء بالتفاصيل
وكانت مواقع التواصل تناقلت فيديو لقائد مركبة متهور، دهس طالبًا أمام مدرسة ثانوية برنيه، ولاذ بالهروب، وتم نقل الطالب إلى المستشفى، وحالتة مستقرة.
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