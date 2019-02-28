شكرا لقرائتكم خبر عن السفير بالخرطوم يبحث مع أمين «الزكاة» تبادل الخبرات والان نبدء بالتفاصيل

استقبل الأمين العام لديوان الزكاة بالسودان الدكتور محمد عبد الرازق، اليوم، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر.

وبحث اللقاء سبل التعاون المشترك بين الديوان والمملكة في تبادل الخبرات وتدريب العاملين عبر معهد علوم الزكاة الزراعي العملي للديوان في جانب الجباية والمصارف والإدارة.

وكشف "عبد الرازق"، خلال اللقاء أن الديوان لديه أكثر من عشرين ألف لجنة زكاة قاعدية تعمل طواعية في تحديد الفقراء والمساكين بكل شفافية في تحديد الأسر المستحقة للزكاة، وبعدالة اجتماعية في توزيعها لمستحقيها وفق ضوابط ولوائح تنظم عمل هذه اللجان، موضحًا أنها تعمل طواعية مع الزكاة في تحديد الفقراء والمساكين.

وعبر عن سعادته بزيارة سفير المملكة للديوان والتعرف عن قرب عن أنشطة وأعمال ديوان الزكاة بالسودان.

من جانبه، ثمن السفير بن جعفر الأعمال الكبيرة التي يقوم بها الديوان بالمركز والولايات في تمليك المشروعات الإنتاجية التي تتناسب وطبيعة كل ولاية وأسرة فقيرة، مبشرًا بالتعاون والتنسيق الذي سيكون بين مؤسسات المملكة بالسودان وديوان الزكاة الاتحادي في المجال الدعوي وتقديم المساعدات الإنسانية للفقراء والمساكين.