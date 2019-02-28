شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. أمين جدة يكشف فضيحة المقاولين أمام منزله والان نبدء بالتفاصيل

أبدى أمين محافظة جدة صالح التركي، استياءه من أداء المقاولين المسؤولين عن النظافة، مؤكدًا أن كل المقاولين مخالفون.

وأضاف أمين جدة، فى فيديو متداول له على هامش إحدى الجلسات: «تفاجأت بأن الحفرة التي سُفلتت أمام باب منزلي تمت سفلتتها بتراب مرشوش بزيت، واكتشفت ذلك بعد يومين من هطول أمطار.. وأنا الأمين!» متسائلًا: «كيف البقية؟».

وقال «التركي»: سيتم نشر عناوين المقاولين وأرقامهم في مجلة الأمانة، ونقول للمواطن: هذا المسؤول عن النظافة، طاردوه!».

وأكد أن «أرامكو» ربت المقاولين فأصبح السعر مميزًا والجودة كذلك، وقال: «نحن فشلنا حتى في مقاولي الأسفلت».