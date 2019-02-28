الان تتابع عاجل .. ترامب : القوات المدعومة من أمريكا استردت كل أراضي داعش في سوريا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاجل .. ترامب : القوات المدعومة من أمريكا استردت كل أراضي داعش في سوريا | صحيفة الخليج 365 الالكترونية ← ← عاجل .. ترامب : القوات المدعومة من أمريكا استردت كل أراضي داعش في سوريا report this ad

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