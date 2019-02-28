رئيس وزراء باكستان: سنطلق سراح الطيار الهندي كبادرة سلام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ إسلام أباد

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان أمس أن بلاده ستطلق اليوم سراح الطيار الهندي الأسير كبادرة تهدف لتخفيف حدة التوترات التي تصاعدت بصورة خطيرة بين الجارتين النوويتين على مدار الأيام الماضية، وقال في كلمة أمام البرلمان «سنطلق سراح الطيار الهندي الأسير كبادرة للسلام».

ونقلت وكالة بلومبيرج للأنباء عن مسؤول هندي القول إن الهند لن تتفاوض أو تتحدث مع باكستان حول مصير الطيار الهندي المحتجز لديها.

في الإطار نفسه، بدأت السلطات الباكستانية إخلاء قرى حدودية في منطقة كشمير المتنازع عليها في ظل تصاعد التوتر مع الهند، وقال مشتاق مينهاس وزير الإعلام في الجزء الذي يخضع لسيطرة باكستان من كشمير إنه جرى نقل المئات من الأسر لأماكن آمنة عقب تبادل إطلاق النار والمدفعية بين القوات الباكستانية والهندية.

وأعلنت باكستان تعليق عمل خط للسكك الحديدية مع الهند، مما أدى إلى تقطع السبل بالعشرات من المدنيين الهنود في مدينة لاهور بشرق باكستان.

وعلى الجانب الهندي، قال المسؤولون إن تبادل إطلاق النار استمر حتى أمس، وأنه يجري بناء 1200 من الملاجئ المحصنة.