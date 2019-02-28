عواصف كاليفورنيا تغرق الطرق المؤدية للمدينة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - سان فرانسيسكو

تسببت عواصف شديدة على الساحل الغربي للولايات المتحدة الأمريكية في غرق بلدات عدة في شمال كاليفورنيا بالمياه، حيث أصبحت مدينة جورنفيل الآن جزيرة بعد أن أغرقت المياه جميع الطرق المؤدية للمدينة وجعلتها غير صالحة للسير، حسبما حذرت الشرطة في منطقة سونوما كاونتي أمس الأول وفقا لوسائل إعلام محلية.

وتسببت الأمطار الشديدة التي تهطل على المنطقة منذ أيام عدة في فيضان مياه نهر روسيان على بعد نحو ساعتين شمال سان فرانسيسكو، مما أدى لإغراق أجزاء عدة من المنطقة.