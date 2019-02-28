نتيجة واهداف مباراة النصر والشباب اليوم الخميس 28-2-2019 ….متابعة لاخر اخبار كاس الامير محمد...

نتيجة وأهداف مباراة النصر والشباب، هي ما يشغل الكثيرون اليوم من عشاق الدوري السعودي، حيث من المنتظر أن تعقد مباراة النصر والشباب السعودي اليوم، حيث سيحل فريق النصر ضيفاً ثقيلاً على مضيفه الشباب، وتعد مباراة النصر والشباب السعودي واحدة من قمة مبارايات الدوري ال 21 في مبارايات كأس الأمير محمد بن سلمان، ولهذا تنتظر جماهير كلا الفريقين نتيجة المباراة بفارغ الصبر.

يتوقع أن تكون مباراة النصر والشباب مثيرة للغاية، حيث ستكون نتيجة وأهداف مباراة النصر والشباب مهمة لكلا الفريقين، تقام المباراة في الساعة 20:30 بتوقيت السعودية ، وتقام مباراة النصر والشباب على ملعب الملك فهد، يتوقع أن تكون مباراة النصر والشباب مثيرة وساخنة وتكون مباراةً من العيار الثقيل.

نتيجة مباراة النصر والشباب

يحتل الهلال صدارة دوري المحترفين، بينما يسعى كلاً من فريق النصر وفريق الشباب في مباراة النصر والشباب التي تعقد اليون أن يكتسب الثلاث نقاط، حيث يحتل الشباب المركز الثالث بنصيب 40 نقطة، بينما يحتل النصر المركز الثاني بنصيب 46 نقطة، يذكر أن النصر قد فاز في أربعة مواجهات ضد الشباب في الدوري من قبل، وكان أخر انتصار للشباب على النصر في مايو 2016.

ملخص وأهداف مباراة النصر والشباب

يحاول فريق الشباب انهاء تفوق النصر بالإضافة إلى حلم التواجد في مباراة القمة للدوري السعودي، ولهذا تعد مباراة النصر والشباب اليوم مباراة مهمة وحاسمة لكلا الفريقين، كما يمتلك الشباب نقاط ضعف ولعل من أبرزها غياب الهداف الروماني بوديسكو، كما يعاني النصر هو الأخر من نقاط ضعف ولعل من أبرزها غياب البرازيلي مايكون بيريرا للإصابة كما تحيط الشكوك بمشاركة مواطنه برونو أوفيني بسبب شكواه من آلام أيضاً.

أهداف مباراة النصر والشباب اليوم

انطلقت المباراة منذ قليل وتبادل الفريقان الهجمات فيما بينهم، ويملك كلا الفريقين دفاعا قوياً، وسوف نكون معكم أعزائي المتابعين لملخص المباراة وكذلك أهداف ونتيجة مباراة الشباب والنصر اليوم على ملعب الملك فهد، فتابعونا وضعوا المقال في المفضلة لديكم.