

بغداد 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واس

أصيب 4 أشخاص بجروح بانفجار يعتقد أنه ناجم عن سيارة مفخخة في الجانب الأيسر لمدينة الموصل, مركز محافظة نينوى, شمالي العراق مساء اليوم.

وأفاد مصدر أمني محلي بأن قوة أمنية طوقت مكان الحادث الذي وقع في منطقة المجموعة الثقافية أمام جامعة الموصل, وباشرت التحقيق في ملابساته, موضحًا بأن حصيلة الانفجار أولية قابلة للارتفاع.

// انتهى //

21:16ت م

0284



بغداد 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسأصيب 4 أشخاص بجروح بانفجار يعتقد أنه ناجم عن سيارة مفخخة في الجانب الأيسر لمدينة الموصل, مركز محافظة نينوى, شمالي العراق مساء اليوم.وأفاد مصدر أمني محلي بأن قوة أمنية طوقت مكان الحادث الذي وقع في منطقة المجموعة الثقافية أمام جامعة الموصل, وباشرت التحقيق في ملابساته, موضحًا بأن حصيلة الانفجار أولية قابلة للارتفاع.// انتهى //21:16ت م0284

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إصابة 4 أشخاص في انفجار بمدينة الموصل العراقية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.