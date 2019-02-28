السعودية اليوم / مدير تعليم الأحساء يلتقي أولياء أمور طلاب مدارس بلدة القرين عبر برنامج "تواصل"

الأحساء 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسالتقى مدير تعليم الأحساء أحمد بالغنيم أمس، بأولياء أمور الطلاب والطالبات في 8 مدارس ببلدة القرين.وجرى ذلك اللقاء المفتوح عبر برنامج "تواصل"، وبتنظيمٍ من إدارة توجيه الإرشاد والتوجيه بتعليم الأحساء، وحضور قيادات تعليمية وقادة مدارس القرين، بهدف تلمس احتياجاتهم والوقوف على ملاحظاتهم واقتراحاتهم، وبحث فرص التطوير التي تواصل الإدارة العمل عليها في مختلف مكاتب التعليم التابعة لها، بما يضمن تجويد مسيرة التعليم في مختلف مدارس المحافظة، ويمكنها من رفع رصيدها من المنجزات التعليمية والتربوية، والإسهام في دعم جهود القيادات المدرسية.ولفت بالغنيم الانتباه في كلمته خلال اللقاء حرص إدارة تعليم الأحساء على توثيق التواصل بين القائمين على العملية التعليمية والتربوية مع أولياء أمور الطلاب، بما يضمن تحقيق أفضل المخرجات ذات العائد الإيجابي الكبير على الطلاب والطالبات، مشيداً بالجهود الذي يبذلها قائدي وقائدات المدارس ببلدة القرين، ومنسوبيها ومنسوباتها.ونوّه ببرنامج "تواصل"، الذي يسهم في تيسير عملية التواصل بين المدرسة والأسرة بشفافية وموضوعية ويوفر عامل السرعة فيما يتعلق بوصول المعلومات للمسؤول، بما فيها الملاحظات والاقتراحات ذات العلاقة بتحسين وتجويد البيئة التعليمية.يذكر أن اللقاء أتاح لأولياء أمور الطلاب طرح ما لديهم من تساؤلات، ومناقشة العقبات والتحديات التي تمكن إدارة التعليم من الوقوف عليها لتذليلها وحلّها، بالتعاون مع أولياء الأمور.// انتهى //19:01ت م0255