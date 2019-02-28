شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الأمن العامّ يقرر ترقية نحو 400 رجل أمن من مختلف الرتب والان مع التفاصيل

الخليج 365- أصدر مدير الأمن العامّ الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، اليوم الخميس، قرارات بترقية 3929 رجل أمن من كل الرتب في كل جهات الأمن العامّ.

يأتي ذلك إنفاذًا لتوجيهات وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، وبصدور هذه القرارات يصبح إجمال رجال الأمن الذين تمّت ترقيتهم خلال هذا العام 1440هـ حتى تاريخ 1/6/1440هـ في جميع الرتب العسكرية للأفراد 15086 فردًا.

وبهذه المناسبة، رفع مدير الأمن العامّ بالغ الشكر والامتنان للقيادة الرشيدة على ما يحظى به رجال الأمن من اهتمام وثقة ورعاية ومتابعة، تمثل لهم حافزًا أساسيًّا للارتقاء بأدائهم، متمنيًا لمن شملتهم هذه الترقيات التوفيق في تنفيذ مهامهم لخدمة الدين والملك والوطن، وأن يكونوا عند حسن ظن ولاة الأمر بهم، داعيًا المولى -عز وجل- أن يحفظ للوطن قيادته ويعزه بدينه وأمنه ورخائه.