الان تتابع وزير المالية يؤكد التزام السعودية بدعم الأردن ماليا والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل متابعات- الخليج 365
أكد وزير المالية محمد الجدعان، التزام السعودية بدعم الأردن ماليًا.
وقال “الجدعان”، في تصريحات، اليوم الخميس، إن مشروع نيوم العملاق سيوفر فرصًا كبيرة للأردنيين.
يشار إلى أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، دعا في يونيو الماضي إلى عقد قمة لبحث سبل دعم الأردن لتخطي أزمته الاقتصادية، ضمت العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، وأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، أمير الكويت، ونائب رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن راشد، انتهت بتقديم الدول الثلاث حزمة من المساعدات الاقتصادية للأردن بإجمالي 2.5 مليار دولار.
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