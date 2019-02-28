شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة لتطوير خدمات معتمري الداخل ودول مجلس التعاون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبد العزيز غزاوي (جدة)

في إطار توجه وزارة الحج والعمرة للتحسين المستمر للخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، أطلقت الوزارة مبادرة تخص دراسة ضوابط تطوير خدمات معتمري الداخل ومواطني دول مجلس التعاون، والتي تهدف لتحسين تجربة المعتمر من خلال حزمة متنوعة من الخدمات الاختيارية.

وقد راعت الدراسة التنفيذ للمبادرة بشكل مرحلي، حيث دشنت الوزارة في المرحلة التجريبية خدمة نقل معتمري الداخل ودول مجلس التعاون مجاناً من مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة إلى الحرم المكي الشريف، بالتنسيق مع النقابة العامة للسيارات عبر حافلات فاخرة على مدار الساعة.

الجدير بالذكر، أن الوزارة تُخضع هذه التجربة للتقييم تمهيداً للمرحلة التالية من المشروع، والتي تشتمل على مكونات إضافية في حزم الخدمات المتاحة للمعتمرين.

كما تستهدف من هذه الخطوة وضع اللبنة الأولى لتعزيز ثقافة التسجيل المسبق لمعتمري الداخل ودول مجلس التعاون قبل قدومهم للعمرة، وذلك ضمن سياق الخطة الإعلامية والتوعوية التي تسعى الوزارة لتنفيذها على نطاق واسع، في سبيل التعريف بالهدف الرئيسي لهذه المبادرة، والذي يرتكز على تمكين الجهات المعنية بالاستعداد المسبق لقدوم المعتمرين، وتهيئة كافة التجهيزات اللازمة لتقديم الخدمة بشكل راق يليق بضيوف الرحمن.