وزير الداخلية يستقبل سفيري الإمارات والعراق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل واس - الرياض استقبل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود في مكتبه بديوان الوزارة أمس سفير الإمارات لدى المملكة الشيخ شخبوط آل نهيان، وسفير العراق لدى المملكة الدكتور قحطان طه خلف، جرى خلالهما بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



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