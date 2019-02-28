الجوازات ترد على استفسار مقيم بشأن إصدار تأشيرة خروج وعودة

ردت مديرية الجوازات على استفسار وافد بشأن إصدار تأشيرة خروج وعودة، حيث قال المقيم في سؤاله: ” قمت بطلب رسوم إصدار تأشيرة خروج و عودة مفردة لمدة 60 يوم عبر تطبيق البنك العربي على الموبايل.. فكانت قيمة الرسوم 1200 ريال بدلا من 200 ريال.. هل لديكم تصور عن السبب؟! “.
وأضافت الجوازات عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” ، قائلا: ” أهلاً بك، يلزم سداد رسوم المرافقين في حال وجود مرافقين أوتابعين على سجل المستفيد لتتمكن من إصدار تأشيرة خروج وعودة “.
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