بالصور.. اختتام فعاليات التمرين البحري السعودي- السوداني المختلط «الفلك-3»

اختتمت أمس الأربعاء، فعاليات التمرين البحري السعودي السوداني المختلط الفلك - 3 بقاعدة بورتسودان بجمهورية السودان.

جاء ذلك بحضور نائب رئيس أركان القوات البحرية السودانية اللواء البحري الركن مجدي سيد عمر، وممثل قائد القوات البحرية الملكية السعودية العميد البحري الركن يحيى بن علي النعمي.

واشتملت فعاليات اليوم الختامي للتدريب، سيناريو للقيام بحق الزيارة والتفتيش والإغارة على هدف ساحلي بمشاركة المشاة البحرية ووحدات الأمن البحرية الخاصة وعروضًا للزوارق والطيران والكلمات وتبادل الهدايا للجانبين، أعقبتها مرحلة التحليل والتقييم.

حضر فعاليات اليوم الختامي، مساعد الملحق العسكري في الخرطوم والطلبة السعوديون بكلية القيادة والأركان بالخرطوم.

Advertisements

واستهدف التمرين، الذي انطلقت فعالياته، الأحد الماضي؛ تعزيز العمل المشترك لرفع القدرات القتالية وتحقيق الأمن البحري؛ لتأمين طرق المواصلات البحرية ومواجهة عمليات التهريب والقرصنة البحرية والاتجار في البشر، مع ردع أي تهديد أو عمليات بحرية محتملة، وذلك وفقًا للموقع الإلكتروني لوزارة الدفاع.

وكانت المنطقة الشرقية شهدت، تمرين «درع الجزيرة المشترك 10»، بعد اكتمال وصول القوات العسكرية من دول مجلس التعاون الخليجي المشاركة بالتدريب إلى جانب القوات السعودية.

وتقوم القوات المسلحة بتنفيذ عدد من العمليات البحرية، التي تشارك بها وحدات الأمن البحرية الخاصة للقوات البحرية، وطائرات من القوات الجوية الملكية السعودية، في تنفيذ عمليات جوية لحماية المصالح الحيوية ومكافحة الإرهاب، وكذلك مشاركة عدد من الدبابات للقوات البرية في المناورات التكتيكية بالذخيرة الحية، وهو ما شهدته مناورات «درع العرب1» التي اختتمت في جمهورية مصر العربية يوم 15 نوفمبر الماضي، بمشاركة 6 دول عربية، ضمت السعودية ومصر، والإمارات والبحرين، والكويت والأردن.

وتعد التدريبات التي تنفذها القوات المسلحة مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، إحدى استراتيجياتها الداعمة لقدراتها العسكرية ، في استمرار التدريب الفعَّال على أحدث الأساليب القتالية المتطورة.

كما تنفّذ من وقت إلى آخر العديد من العمليات المشتركة الميدانية؛ للقضاء على التهديدات والحفاظ على أمن الوطن، مع العمل على تأمين خط الحدود الدولية والاتصالات الاستراتيجية، وذلك بمشاركة جميع القوات الخاصة للقوات البرية وقوات مشاة البحرية، بالإضافة إلى التخطيط للعمليات المستقبلية، فضلًا عن عمليات الإسناد اللوجيستي.