خادم الحرمين يهنئ رئيس الكونغو بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية

أعرب عن أمنياته لشعب بلاده بالتقدم والازدهار..

هنأ خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رئيس الكونغو الديمقراطية، فليكس تشيسكيدي؛ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية. وعبر خادم الحرمين الشريفين، في اتصال هاتفي، عن تمنياته الصادقة لرئيس الكونغو بالتوفيق ولشعب بلاده بالتقدم والازدهار. بدوره، أعرب رئيس جمهورية الكونغو، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته، مؤكداً حرصه على تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.

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