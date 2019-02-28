السعودية اليوم / محافظ الأحساء يرعى فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني الاثنين القادم



الأحساء 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واس

يرعى صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء الاثنين القادم، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني، الذي تنظمه الإدارة العامة للدفاع المدني بالمحافظة، وذلك بفندق الانتركونتيننتال.

وثمن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالمحافظة العميد فلاح المسردي, لسمو محافظ الأحساء رعايته لهذه المناسبة العالمية التي سيكون لها الأثر الإيجابي على منسوبي الدفاع المدني بالمحافظة وذلك تقديراً من سموه لهذه المناسبة وللجهود التي تبذل من الدفاع المدني من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات وتوعيتهم من أي مخاطر تحيط بهم.

وبين المسردي أن اليوم العالمي للدفاع المدني هذا العام يأتي تحت شعار سلامة الأطفال غايتنا مستهدف الطفل والأسرة وذلك سعياً للوصول إلى بيئة سليمة تضمن سلامة الأطفال وتوعيتهم من أي مخاطر وذلك من خلال إعداد برامج توعوية بما يتناسب مع كافة الأعمار والمراحل الدارسة، مشيراً إلى أنه سوف يقام معرض لليوم العالمي للدفاع المدني بمجمع نوره الجبر التعليمي وبرعاية كريمة من حرم سمو محافظ الأحساء وذلك مساء يوم الأثنين ١٤٤٠/٦/٢٧ هـ الموافق ٢٠١٩/٣/٤م .

// انتهى //

19:47ت م

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الأحساء 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسيرعى صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء الاثنين القادم، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني، الذي تنظمه الإدارة العامة للدفاع المدني بالمحافظة، وذلك بفندق الانتركونتيننتال.وثمن مدير الإدارة العامة للدفاع المدني بالمحافظة العميد فلاح المسردي, لسمو محافظ الأحساء رعايته لهذه المناسبة العالمية التي سيكون لها الأثر الإيجابي على منسوبي الدفاع المدني بالمحافظة وذلك تقديراً من سموه لهذه المناسبة وللجهود التي تبذل من الدفاع المدني من أجل الحفاظ على أمن وسلامة المجتمعات وتوعيتهم من أي مخاطر تحيط بهم.وبين المسردي أن اليوم العالمي للدفاع المدني هذا العام يأتي تحت شعار سلامة الأطفال غايتنا مستهدف الطفل والأسرة وذلك سعياً للوصول إلى بيئة سليمة تضمن سلامة الأطفال وتوعيتهم من أي مخاطر وذلك من خلال إعداد برامج توعوية بما يتناسب مع كافة الأعمار والمراحل الدارسة، مشيراً إلى أنه سوف يقام معرض لليوم العالمي للدفاع المدني بمجمع نوره الجبر التعليمي وبرعاية كريمة من حرم سمو محافظ الأحساء وذلك مساء يوم الأثنين ١٤٤٠/٦/٢٧ هـ الموافق ٢٠١٩/٣/٤م .// انتهى //19:47ت م0269

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