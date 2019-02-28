السعودية اليوم / اللجنة المشرفة بغرفة تبوك التجارية تعقد اجتماع توضيحي للمرشحين بإنتخاباتها



تبوك 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واس

عقدت لجنة الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بتبوك للدورة (1440 - 1444هـ) بحضور الأمين العام منصور بن محمد اليامي ، إجماعاً ضم المرشحين والمرشحات لعضوية مجلس إدارة الغرفة للدورة القادمة، حيث تم خلال الإجتماع شرح ضوابط الحملات الانتخابية وآلية الانتخاب والرد على كافة الاستفسارات الخاصة بذلك .

وحُدد خلال الإجتماع موعد وأوقات الانتخابات لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بتبوك للدورة (1440 - 1444هـ)، وبنهاية الإجتماع تمنت اللجنة التوفيق لجميع المرشحين والمرشحات .

وأوضح الأمين العام للغرفة أن اللجنة تقوم بدورها في عمليات التجهيز والاعداد والترتيب وتأمين متطلبات العملية الانتخابية وكذلك التنسيق والتواصل مع لجنة الاشراف وان شروط وضوابط الترشيح تم الاعلان عنها في الصحف المحلية وعلى موقع الغرفة الالكتروني ، وفريق العمل بالغرفة يعمل مع اللجنة نحو تسهيل اجراءات الانتخابات في موعدها خلال الفترة القادمة وفي عدد من المراكز الانتخابية ان شاء الله .

وأشار إلى تحديد المجتمعون لمراكز الانتخاب خلال العملية الانتخابية بغرفة تبوك، إذ اتخذت اللجنة التجهيزات اللازمة بجميع المقار الرئيسية والفرعية، مؤكداً توافر دوائر إلكترونية متكاملة لهذا الغرض، وعدة خطط لمواجهة أي من المعوقات، منوهاً بتخصيص أماكن للمرشحين بالمركز الرئيسي.

// انتهى //

19:26ت م

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تبوك 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسعقدت لجنة الإشراف على انتخابات أعضاء مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بتبوك للدورة (1440 - 1444هـ) بحضور الأمين العام منصور بن محمد اليامي ، إجماعاً ضم المرشحين والمرشحات لعضوية مجلس إدارة الغرفة للدورة القادمة، حيث تم خلال الإجتماع شرح ضوابط الحملات الانتخابية وآلية الانتخاب والرد على كافة الاستفسارات الخاصة بذلك .وحُدد خلال الإجتماع موعد وأوقات الانتخابات لعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بتبوك للدورة (1440 - 1444هـ)، وبنهاية الإجتماع تمنت اللجنة التوفيق لجميع المرشحين والمرشحات .وأوضح الأمين العام للغرفة أن اللجنة تقوم بدورها في عمليات التجهيز والاعداد والترتيب وتأمين متطلبات العملية الانتخابية وكذلك التنسيق والتواصل مع لجنة الاشراف وان شروط وضوابط الترشيح تم الاعلان عنها في الصحف المحلية وعلى موقع الغرفة الالكتروني ، وفريق العمل بالغرفة يعمل مع اللجنة نحو تسهيل اجراءات الانتخابات في موعدها خلال الفترة القادمة وفي عدد من المراكز الانتخابية ان شاء الله .وأشار إلى تحديد المجتمعون لمراكز الانتخاب خلال العملية الانتخابية بغرفة تبوك، إذ اتخذت اللجنة التجهيزات اللازمة بجميع المقار الرئيسية والفرعية، مؤكداً توافر دوائر إلكترونية متكاملة لهذا الغرض، وعدة خطط لمواجهة أي من المعوقات، منوهاً بتخصيص أماكن للمرشحين بالمركز الرئيسي.// انتهى //19:26ت م0264

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