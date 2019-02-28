السعودية اليوم / نائب وزير الصحة يرأس وفد المملكة في اجتماع مجلس وزراء الصحة العرب بالقاهرة



القاهرة 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واس

رأس معالي نائب وزير الصحة للشؤون الصحية الأستاذ حمد بن محمد الضويلع, وفد المملكة المشارك في اجتماع الدورة العادية 51 لمجلس وزراء الصحة العرب المنعقد حالياً في القاهرة .

وقدم معاليه خلال كلمته التي ألقاها في الاجتماع, أحر التعازي للشعب والحكومة المصرية في ضحايا الحادث الأليم الدي وقع في محطة القطار, سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ مصر وأهلها.

وبين أنه جرى خلال الاجتماع التطرق لموضوعات هامة تمس صحة الإنسان العربي تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة, وأن التحديات الصحية التي تواجهها الدول العربية تحديات مشتركة تستدعي منا التكاتف وحشد الجهود لمساندة بعضنا البعض ومشاركة التجارب الصحية الناجحة, كما جرى استعراض عدة موضوعات تتعلق بالمجلس العربي للاختصاصات الصحية وأهمية دعمه والحفاظ على كيانه.

وأشار معالي نائب وزير الصحة, إلى أن هناك توافق على دعم الدول الأعضاء التي تستضيف لجان وأنشطة المجلس, مبيناً أن المملكة العربية

وبين أن الاجتماع تناول أيضاً موضوعات تتعلق بخدمات نقل الدم وزراعة الأعضاء والأنسجة والخلايا الجذعية, إضافة إلى تحسين صحة الأم والطفل في المنطقة العربية.

// انتهى //

19:00ت م

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القاهرة 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسرأس معالي نائب وزير الصحة للشؤون الصحية الأستاذ حمد بن محمد الضويلع, وفد المملكة المشارك في اجتماع الدورة العادية 51 لمجلس وزراء الصحة العرب المنعقد حالياً في القاهرة .وقدم معاليه خلال كلمته التي ألقاها في الاجتماع, أحر التعازي للشعب والحكومة المصرية في ضحايا الحادث الأليم الدي وقع في محطة القطار, سائلاً الله العلي القدير أن يحفظ مصر وأهلها.وبين أنه جرى خلال الاجتماع التطرق لموضوعات هامة تمس صحة الإنسان العربي تحت مظلة التغطية الصحية الشاملة, وأن التحديات الصحية التي تواجهها الدول العربية تحديات مشتركة تستدعي منا التكاتف وحشد الجهود لمساندة بعضنا البعض ومشاركة التجارب الصحية الناجحة, كما جرى استعراض عدة موضوعات تتعلق بالمجلس العربي للاختصاصات الصحية وأهمية دعمه والحفاظ على كيانه.وأشار معالي نائب وزير الصحة, إلى أن هناك توافق على دعم الدول الأعضاء التي تستضيف لجان وأنشطة المجلس, مبيناً أن المملكة العربية السعودية وتنفيذاً لقرارات الدورة السابقة أنهت استعدادها لاستقبال مرشحي الدول الأعضاء لحضور دورة تدريبية متقدمة في مجال الاستجابة لطوارئ الصحة العامة في سبتمبر هذا العام بحول الله, لافتاً النظر إلى أن الهدف من هذا التدريب هو مشاركة خبرات المملكة الواسعة في التعامل مع مهددات الصحة العامة وفي إدارة الحشود.وبين أن الاجتماع تناول أيضاً موضوعات تتعلق بخدمات نقل الدم وزراعة الأعضاء والأنسجة والخلايا الجذعية, إضافة إلى تحسين صحة الأم والطفل في المنطقة العربية.// انتهى //19:00ت م0253

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.