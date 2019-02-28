السعودية اليوم / بدء مباحثات اللجنة الاقتصادية العليا السودانية الإثيوبية



الخرطوم 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واس

بدأت بالعاصمة السودانية الخرطوم اليوم، المباحثات المشتركة للجنة الاقتصادية العليا السودانية الإثيوبية وترأس الجانب السوداني الدكتور عثمان محمد يوسف كبر النائب الثاني للرئيس السوداني، فيما ترأس الجانب الإثيوبي ديميك ميكونن نائب رئيس الوزراء الإثيوبي.

وأكد الدكتور عثمان محمد يوسف كبر في كلمة له خلال المباحثات أزلية العلاقات بين السودان ودولة إثيوبيا، مشيرًا إلى أنه حان الوقت لتسريع وتيرة العمل لتحقيق التكامل التجاري والاقتصادي بين البلدين في مجالات الاستثمار والصناعة والزراعة.

وشدد على ضرورة حسم ملف ترسيم الحدود بين السودان ودولة إثيوبيا لجعل الحدود معبرًا للتكامل والتعاون والتبادل للمصالح المشتركة، مرحبًا بالوفد الإثيوبي في السودان.

من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء الإثيوبي التزام بلادهم ببذل الجهود لتقوية العلاقات بين البلدين حتى تكون نموذجًا يحتذى به في الإقليم والقارة الأفريقية، مثمنًا دور السودان الإيجابي في حفظ الأمن والاستقرار في الإقليم، مبديًا ثقته في قدرة الحكومة السودانية في تجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية في أقرب وقت ممكن.

// انتهى //

17:35ت م

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الخرطوم 23 جمادى الآخرة 1440 هـ الموافق 28 فبراير 2019 م واسبدأت بالعاصمة السودانية الخرطوم اليوم، المباحثات المشتركة للجنة الاقتصادية العليا السودانية الإثيوبية وترأس الجانب السوداني الدكتور عثمان محمد يوسف كبر النائب الثاني للرئيس السوداني، فيما ترأس الجانب الإثيوبي ديميك ميكونن نائب رئيس الوزراء الإثيوبي.وأكد الدكتور عثمان محمد يوسف كبر في كلمة له خلال المباحثات أزلية العلاقات بين السودان ودولة إثيوبيا، مشيرًا إلى أنه حان الوقت لتسريع وتيرة العمل لتحقيق التكامل التجاري والاقتصادي بين البلدين في مجالات الاستثمار والصناعة والزراعة.وشدد على ضرورة حسم ملف ترسيم الحدود بين السودان ودولة إثيوبيا لجعل الحدود معبرًا للتكامل والتعاون والتبادل للمصالح المشتركة، مرحبًا بالوفد الإثيوبي في السودان.من جانبه، أكد نائب رئيس الوزراء الإثيوبي التزام بلادهم ببذل الجهود لتقوية العلاقات بين البلدين حتى تكون نموذجًا يحتذى به في الإقليم والقارة الأفريقية، مثمنًا دور السودان الإيجابي في حفظ الأمن والاستقرار في الإقليم، مبديًا ثقته في قدرة الحكومة السودانية في تجاوز الأزمة الاقتصادية الحالية في أقرب وقت ممكن.// انتهى //17:35ت م0222

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