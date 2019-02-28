شكرا لقرائتكم خبر عن حفل تخرُّج لـ 2894 طالبًا من 111 دولة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة والان مع التفاصيل

الخليج 365- أقيم حفلٌ لتخريج 2894 طالبًا من 111 دولة يمثلون الدفعة الخامسة والخمسين من خريجي الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة؛ اليوم، وذلك تحت رعاية أمير المنطقة الأمير فيصل بن سلمان بن عبدالعزيز، وبحضور نائبه الأمير سعود بن خالد الفيصل، ومدير الجامعة الإسلامية الدكتور حاتم المرزوقي، وعدد من أصحاب المعالي والفضيلة والمسؤولين والسفراء والقناصل والدبلوماسيين لدى المملكة.

وقال مدير الجامعة الدكتور حاتم بن حسن المرزوقي، في كلمته بحفل التخرج، إن الجامعة راهنت منذ تأسيسها على الإنسان ليكون سفير سلام يسهم في بناء وطنه وتنمية مجتمعه في كافة الأقطار، مؤكدًا قيمة ومكانة الجامعة الإسلامية التي تحمل رسالة سعودية إنسانية إلى العالم أجمع من مدينة المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وتتمتع بثقافات متعددة وتخصصات متنوعة.

وتابع الدكتور المرزوقي قائلًا إن الجامعة تحظى برعاية ملوك المملكة منذ تأسيسها، وبرعاية خاصة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن سلمان (ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع)، مستعرضًا أبرز الإنجازات والنجاحات التي تم تحقيقها وإنجازها خلال العام الحالي، موضحًا أن الجامعة حصلت على جائزه الملك عبدالعزيز للجودة بعد أن حصلت في العام الماضي على الاعتماد الأكاديمي المؤسسي غير المشروط لمدة سبع سنوات.

وأضاف مدير الجامعة أن كلية الحاسب الآلي حصلت على الاعتماد البرامجي الأكاديمي الدولي ABET لجميع برامجها، كما أن الجامعة حصلت على المرتبة الـ11 في تصنيف جامعات المملكة QS لعام 2019 بعد أن كانت خارج التصنيف، بالإضافة إلى حصولها على تقييم خمسة نجوم في أعلى تصنيف في جودة التعليم وفي خدمة المجتمع وفي السمعة العالمية، بجانب الحصول على شهادات الجودة الأيزو لكليات الجامعة.

وأوضح الدكتور المرزوقي أنه في المجال الأكاديمي تم تطوير كافه البرامج الأكاديمية، وتخفيض عدد الساعات الدراسية من 182 ساعة إلى 160 بهدف إتاحة مجال أكبر للمناهج اللا صفية، كما تمَّ إنشاء كلية الأنظمة والدراسات القضائية، وإنشاء بكالوريوس جديد في العقيدة وعلوم الأديان، يُعنى بتدريس الأديان والعقيدة والحضارات والثقافات، بالإضافة إلى إنشاء 6 برامج ماجستير جديدة في كليتي الهندسة والحاسب الآلي في الذكاء الصناعي والواقع الافتراضي والطاقة المستدامة في البيانات الكبرى والأمن السيبراني وغيرها من برامج الماجستير المرتبطة ببرامج في جامعات عالمية.

وأشار إلى أنه في مجال خدمة المجتمع، تم إنشاء مركز لريادة الأعمال واعتماد مقرر جامعي لريادة القيم والتاريخ السعودي، وتنفيذ برامج مجتمعية رائدة؛ منها إدارة النفايات الإلكترونية الصلبة كأول جامعة محلية في هذا المجال، كما تم إنشاء منصة للبحث العلمي واستحداث برنامج تكامل لدعم البحث العلمي المتطور المرتبط بمنصات البحث العالمية.

وأضاف الدكتور المرزوقي أن برنامج استقطاب الكفاءات المتميزة (كفاءات) نجح في استقطاب 150 موظفًا إداريًّا و100 مستقطب أكاديمي كأكبر عملية استقطاب في المؤسسات الأكاديمية، مؤكدًا أن نسبة التوطين في الجامعة اقتربت من حاجز 90% في جميع الوظائف، وتعد أعلى نسبة توطين في الجامعات المحلية.

وحول مجال التعليم الإلكتروني، أوضح الدكتور المرزوقي أنه تم إنشاء برنامج متكامل ومنصة للتعليم الإلكتروني وسيتم خلال أسبوعين إطلاقُها واستقبالُ أول دفعة مستهدف فيها 1500 طالب لتعليم اللغة العربية عن بُعد، كما تم تأسيس منصة إلكترونية متكاملة داخل الجامعة للاختبارات الإلكترونية، تتضمن الاختبار الشامل الإلكتروني والتحصيل الإلكتروني والقدرات الإلكترونية.

من جانبه، أعلن عميد شؤون الخريجين بالجامعة الإسلامية الدكتور إبراهيم الصاعدي، نتيجة الخريجين، موضحًا أن عدد الخريجين والمتوقع تخرجهم للعام 1439هـ/1440ه، بلغ 2894 طالبًا يمثلون 111 دولة، بواقع 2150 طالبًا في مرحلة البكالوريوس، و105 طلاب في مرحلة الدبلوم، و417 طالبًا في مرحلة الماجستير، و222 طالبًا في مرحلة الدكتوراه.