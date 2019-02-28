شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ حوطة بني تميم يوجّه بحصر حظائر الإبل القريبة من الطرق والان مع التفاصيل

الخليج 365- وجّه محافظ حوطة بني تميم، محمد العجمي بتشكيل لجنة لحصر جميع حظائر الإبل التي تقع على الطرق المؤدية من وإلى المحافظة واستدعاء ملاكها، وأخذ التعهدات عليهم بعدم تركها سائبة على الطرق ،وتطبيق الأنظمة ضد أي تجاوزات، وذلك على خلفية ما تسببه تلك الجمال السائبة على الطرقات من حوادث.

وقال الإعلامي عضو المجلس البلدي بمحافظة حوطة بني تميم علي آل عثمان، إنّ تفاعل محافظ الحريق ومحافظ حوطة بني تميم لقي استحسان المواطنين في المحافظتين، خاصة بعد التوجيه بتشكيل لجان لحصر جميع الأحواش الواقعة على طريق حوطة بني تميم - الحريق وأخذ التعهد على أهل الحلال بعدم ترك الإبل السائبة على الطريق، وقد نصّ التوجيه على تطبيق الأنظمة الخاصة بذلك، بعد تكرار وقوع حوادث دامية على الطريق المذكور ذهب ضحيتها عدد من أبناء المحافظتين، كان آخرها حادث اصطدام بجمل سائب يوم الاثنين الماضي أسفر عن مصرع شاب في مقتبل العمر.

وأضاف : أكد شهود عيان خلو الطريق وما حوله من الإبل السائبة لأول مرة منذ 20 عامًا.

وتابع: نأمل من هذه اللجان حصر الأحواش والإبل وإلزام ملاكها بإبعادها عن الشارع بما لا يقل عن خمسة كيلومترات وإلزامهم بتنظيم الرعي من قبل فرع وزارة البيئة في المحافظتين.

واختتم بالقول: نريد أن تتعامل وزارة النقل مع طريق حوطة بني تميم – الحريق، بنفس المعاملة مع الطرق السريعة الأخرى من خلال توفير وسائل السلامة المرورية، ومنها السياج والبوابات وجسر حيوانات خاصة في الطريق السريع الرابط بين حوطة بني تميم - نعام البالغ 25 كم فقط.