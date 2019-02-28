شكرا لقرائتكم خبر عن «حقوق الإنسان»: نسعى للتواصل مع الجمهور ونشر ثقافة الحقوق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

أكدت هيئة حقوق الإنسان، أن شراكتها الحقوقية مع ملتقى ومعرض الاستقـدام والموارد البشرية والخدمات العمالية والمسـاندة في دروته الثانية للعام الثاني على التوالي، تأتي ضمن جهودها في تعزيز التواصل مع الجمهور لنشر ثقافة حـقـوق الإنسان، والتعريف بالهيئة وخدماتها، وكذلك التوعية والتثقيف بحقوق وواجبات المواطن والمقيم، وفقاً لمعايير حقوق الإنسان الدولية فـي جميع المجالات، والإسهام فـي ضـمان تطـبيقـها فـي ضوء أحكام الشريعة الإسلامية.

وأوضح المتحدث الرسمي لهيئة حـقـوق الإنسان محمد المعدي، أن الهيئة حريصة على المشاركة فـي المناسبات والفعاليات التي تجمعها بالجمهور لتعزيز التواصل معهم، مـن أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان والتوعية والتثقيف بالحقوق والواجبات، التي تكفلها الأنظمة واللوائح السعودية الخاصة بحقوق وواجبات أطراف الـعـلاقة التعاقدية، مـن صاحب العمل والوافد الأجنبي.

وأفاد المعدي أن الهيـئة أعـدت جناحاً خاصاً في الملتقى بهذه المناسبة للتفاعل مع زائري الملتقى، حيث سيقوم موظفو الهيئة بتوزيع إصدارات الهيئة المتخصصة، والإجابة عن أسئلة واستفسارات الزائرين الخاصة بالحقوق والواجبات فـي قطاع الاستقدام وبعلاقـات العمـل التعاقديـة، كما تسـتعرض أمـام الـزوار مـا تشـهده حقـوق الإنسـان فـي المملكـة مـن تقـدم، انطلاقـاً مـن مبـادئ الشـريعة الإسـلامية، وتماشـياً مـع التزاماتهـا الدوليـة المترتبة على الصكوك الإقليمية والدولية التي أصبحت المملكة طرفاً فيها.

ويجمع الملتقى الأكبر مـن نوعه شركات ومكاتب الاسـتـقـدام والجهات المعنية بالقطاع.

يشار إلى أن الملتقـى يسعى إلى ترسيخ ثقافـة الموثوقيـة والاعتمـاد بين الشـركات والجمهـور، حيث يمثـل الملتقـى حدثاً سنوياً يبـرز حجـم التطـور والإمكانيات الواسـعة للشـركات السعودية فـي هذا القطاع، الذي يهدف بدوره إلى خطط وتوجهات وزارة العمل والتنمية الاجتماعية التنظيمية الآنية والمستقبلية على حد سواء.