شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يستقبل سفيري الإمارات والعراق والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم (الخميس)، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان.

كما استقبل وزير الداخلية، اليوم، سفير جمهورية العراق لدى المملكة الدكتور قحطان طه خلف.

وجرى خلال الاستقبالين، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.