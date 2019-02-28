شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط مواقع تعدينية مخالفة وحجز معداتها في الرياض والان مع التفاصيل

الخليج 365- ضبطت اللجنة الدائمة لمتابعة المواقع المخالفة لنظام الاستثمار التعديني بالرياض، عددًا من المخالفات، بينها وجود معدات وعمالة مخالفة، بينما وقّعت العقوبات النظامية بحق المخالفين.

وأجرت اللجنة جولة ميدانية شملت عددًا من المواقع المخالفة في منطقة الرياض؛ لإيقاف العمل بها؛ حيث تم القبض على عدد من العمالة المخالفة لنظام الإقامة والعمل وحجز المعدات الثقيلة المخالفة، لعدم التزامها بالاشتراطات البيئية.

وشملت المخالفات التي ضبطتها اللجنة الدائمة لمتابعة المواقع المخالفة لنظام الاستثمار التعديني بالرياض، عدم وجود فلاتر تسهم في حجب الأتربة وأعمدة الغبار المتطايرة والأدخنة التي تلحق الضرر بالبيئة.

كما باشرت اللجنة إيقاع الجزاءات والغرامات على المخالفين وفق الأنظمة والتعليمات المتعلقة بالتعدين والبيئة.

جاء ذلك حرصًا من إمارة منطقة الرياض على مواجهة المخالفات والحدّ من ظاهرة عمل مخالفي نظام الاستثمار التعديني بتوجيه من أمير المنطقة ونائبه، حيث تم توجيه الجهات المختصة بمنع هذه التجاوزات وتطبيق النظام بحق المخالفين.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة الدائمة لمتابعة المواقع المخالفة لنظام الاستثمار التعديني والمشكّلة من جهات الاختصاص تقوم بالشخوص للكسارات والمحاجر ومناهل التربة المخالفة على الطبيعة، والتأكّد من مدى مطابقتها للأنظمة والتزامها بالاشتراطات البيئية والفنية، واتخاذ اللازم لإيقافها وفق نظام الاستثمار التعديني والنظام العامّ للبيئة.

وتواصل اللجنة الدائمة بإمارة المنطقة، عملها في متابعة مواقع الكسارات للوقوف على المخالفات التعدينية والعمل على الحدّ منها والحث على التقيد بالإجراءات النظامية والاشتراطات البيئية في المواقع المرخصة حسب النظام.

وينص نظام الاستثمار التعديني في المادة الـ54، على أن «يعاقب كل من قام بأي عملية استطلاع أو كشف أو استغلال بالمخالفة لأي من أحكام هذا النظام بغرامة لا تتجاوز مئة ألف ريال، ويجوز مصادرة جميع المعادن ومشتقاتها الناتجة عن عملية الاستغلال والآلات والمعدات المستخدمة في تلك المخالفة»، كما يتم تقدير سعر المواد التعدينية المستغلة، وإلزام المخالفين بدفع قيمتها، إضافةً إلى الغرامة الأساسية حسب اللوائح المنظمة لذلك.

من جانبها، قدمت اللجنة الدائمة لمتابعة المواقع المخالفة لنظام الاستثمار التعديني بالرياض، الشكر لكل الجهات المعنية على المساندة والدعم لإنجاز أعمالها.