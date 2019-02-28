شكرا لقرائتكم خبر عن "التعليم" تؤكد إصدار حركة النقل الخارجي في موعدها والان مع التفاصيل
الخليج 365- أكدت الإدارة العامة لشؤون المعلمين بوزارة التعليم اهتمامها البالغ بدقة البيانات وسلامة العمليات، مشددة على التزامها بإعلان نتيجة حركة النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات في موعدها بتاريخ 144/7/7هـ، دون تغيير.
وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي حالة ترقب من قبل المعلمين والمعلمات طالبي النقل الخارجي لهذا العام 1439- 1440هـ مع اقتراب إصدار وزارة التعليم لحركة النقل الخارجي، وسط مطالبات الكثير منهم لوزير التعليم بإصدار حركة تلبي رغبات الكثيرين منهم، وتنهي معاناتهم من الغربة والبُعد عن أهلهم وأقاربهم.
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