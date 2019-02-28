شكرا لقرائتكم خبر عن صيانة وإصلاح 157 سفينة وقطعة بحرية فى 2018 والان مع التفاصيل

الخليج 365- قدّم مجمعا الملك فهد بميناء جدة الإسلامي وميناء الملك عبدالعزيز بالدمام، خلال العام 2018م، خدمات صيانة وإصلاح متنوعة لـ157 سفينة وقطعة بحرية بارتفاع قدره ست سفن عن العام السابق، تمثل ما نسبته 3% مما أصلح في ذلك العام.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الهيئة العامة للموانئ "موانئ" نحو توفير خدمات صيانة وإصلاح للسفن، وتحفيز القطاع الخاص للاستثمار في مجمعات إصلاح السفن، بالإضافة إلى تقديم كل الدعم لرفع أدائها وكفاءتها وإنتاجيتها.

ويعد توفير خدمات صيانة وإصلاح السفن من أبرز خدمات الدعم والمساندة لتقديم الخدمات البحرية، ويقوم مـجـمـع المــلــك فــهـد لإصـلاح الـسـفـن في مـيناء جـدة الإسلامي، ومـجـمع المـلـك فـهـد لإصـلاح الـسـفـن في مـيناء الملك عبدالعزيز بالدمام اللذان أجِّرَا للقطاع الخاص بتقديم خدمات متميزة لإصلاح السفن وصيانتها بمختلف أنواعها، وتفعيلاً لتوجه المملكة نحو توسيع مشاركة القطاع الخاص في مشاريع وبرامج التنمية.