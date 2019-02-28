شكرا لقرائتكم خبر عن "الأرصاد" تحذر من رياح مثيرة للأتربة على الحدود الشمالية والان مع التفاصيل

الخليج 365- حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط في الرياح السطحية بالحدود الشمالية يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار، مما يؤدي إلى انعدام في الرؤية الأفقية. وقالت "الأرصاد": الإنذار يشمل: "عرعر، العويقيلة، وحزم الجلاميد". وأضافت: الحالة تبدأ في الساعة 15:30 اليوم الخميس وتنتهي في الساعة 19:00 من مساء اليوم نفسه.

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