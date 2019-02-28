شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يستقبل سفيري الإمارات والعراق والان مع التفاصيل

استقبل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، السفير الإماراتي بالمملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان . الخليج 365- كما استقبل وزير الداخلية، اليوم، السفير العراقي لدى المملكة الدكتور قحطان طه خلف حيث جرى خلال الاستقبالين، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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