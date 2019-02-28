شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الداخلية يستقبل سفيري الإمارات والعراق والان نبدء بالتفاصيل

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، سفير الإمارات لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان.

كما استقبل سمو وزير الداخلية، اليوم، سفير العراق لدى المملكة الدكتور قحطان طه خلف.

وجرى خلال الاستقبالين، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.