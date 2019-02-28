ترقية أكثر من 15 ألف فرد من منسوبي الأمن العام

جدة - عمرو شويل مكة - محمد السويهري - الخليج 365:

أصدر مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي، بتوجيهات كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، قرارات إدارية بترقية 3929 رجل أمن، للرتب التي تلى رتبهم، بمختلف التخصصات.

وبصدور هذه القرارات، يصبح إجمالي رجال الأمن الذين تمت ترقيتهم خلال هذا العام 1440 هـ حتى تاريخه من جميع الرتب العسكرية للأفراد 15086 فرداً.