خادم الحرمين يهنئ في اتصال هاتفي رئيس الكونغو بمناسبة فوزه في الانتخابات

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جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً اليوم (الخميس)، بفليكس تشيسكيدي؛ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لجمهورية الكونغو الديمقراطية. أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اتصالاً هاتفياً اليوم (الخميس)، بفليكس تشيسكيدي؛ بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية لجمهورية الكونغو الديمقراطية. وقد عبر خادم الحرمين الشريفين، عن تمنياته الصادقة لفخامته بالتوفيق ولشعب الكونغو التقدم والازدهار. بدوره، أعرب رئيس جمهورية الكونغو، عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته، مؤكداً حرصه على تطوير العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات.



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