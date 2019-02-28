شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس ديوان المظالم يبحث مجالات التعاون مع سفير المغرب لدى المملكة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

استقبل رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف، في مكتبه بالرياض اليوم (الخميس) سفير المملكة المغربية المُعيّن لدى المملكة الدكتور مصطفى المنصوري.

ورحب الدكتور اليوسف بالسفير المغربي، مشيداً بالعلاقات الأخوية المتينة بين البلدين الشقيقين التي تأتي امتداداً من رغبة واهتمام قيادة البلدين بتطوير العلاقات الثنائية.

وجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر حول سبل تعزيز التعاون في المجال القضاء الإداري والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، بما يحقق تبادل الخبرات في الجانب القضائي.

كما اطلّع السفير على أهم الإجراءات العدلية التي يقوم بها ديوان المظالم في مجال رقابة المشروعية، وتطور العمل التقني المساند للعمل القضائي. ‏