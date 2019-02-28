شكرا لقرائتكم خبر عن تنفيذ «حد الحرابة» في جانيين بالرياض والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض)

نفذت وزارة الداخلية اليوم (الخميس)، حكم القتل (حد الحرابة) في جانيين في الرياض.

وذكرت الوزارة في بيان أن هارجيت سينغ بودا رام، وساتوينور كومار براكاش أقدما على قتل عارف إمام الدين - جميعهم هنديو الجنسية - وقاما بسلب جهاز هاتف المجني عليه المحمول وشاحنته بحمولتها والتخلص من جثته برميها في مكان بعيد عن الأنظار والتصرف بحمولة الشاحنة ببيعها لحسابهما الخاص، مشيرة إلى أن سلطات الأمن تمكنت من القبض على الجانيين، وأسفر التحقيق معهما عن توجيه الاتهام إليهما بارتكاب جرائمهما، وبإحالتهما إلى المحكمة الجزائية صدر بحقهما صك يقضي بثبوت إدانتهما بما نسب إليهما، والحكم عليهما بحد الحرابة، وأن تكون عقوبتهما القتل، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً.

وأكدت وزارة الداخلية حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم أو يسلب أموالهم، محذرة في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.