شكرا لقرائتكم خبر عن محمد بن سلمان يهنئ بخاري بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لرئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية محمد بخاري بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة. بعث ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة لرئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية محمد بخاري بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة. وأعرب ولي العهد عن أصدق التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والصحة لفخامته، والمزيد من التقدم والرقي لشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيق.



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