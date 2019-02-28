شكرا لقرائتكم خبر عن الملك سلمان يهنئ رئيس نيجيريا بمناسبة إعادة انتخابه والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الرياض) بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رقية تهنئة رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية الرئيس محمد بخاري بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة. بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز رقية تهنئة رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية الرئيس محمد بخاري بمناسبة إعادة انتخابه لفترة رئاسية جديدة. وأعرب الملك سلمان باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية السعودية عن أجمل التهاني، وأطيب التمنيات بالتوفيق والسداد لفخامته، ولشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.



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