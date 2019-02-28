المنيع: ارتداء عدسات ملونة على العين للتجميل غير جائز لثلاثة أسباب (فيديو)

دبي - بواسطة محمد فارس أفتى عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع، بعدم جواز ارتداء العدسات اللاصقة الملونة للتجميل والزينة.

وقال المنيع خلال لقائه ببرنامج "فتاوى" على القناة "السعودية" الأولى، إن العدسات الملونة غير مرغوب فيها لثلاثة أسباب؛ في مقدمتها أن وضعها تغيير لخلق الله من غير حاجة إلى ذلك.

وأضاف أن السببين الآخرين يتعلقان بتسبب ارتدائها في الإصابة بأمراض العيون، وكذلك التشبه بغير المسلمين.

وأشار إلى أنه يجوز ارتداء العدسات للأغراض الطبية لعلاج العين وتقوية النظر، وأما أن يتم لبسها على سبيل التجميل لتتناسب مع لون الفستان فهو تشبه وتغيير لخلق الله وهذا لا يجوز.