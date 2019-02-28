، "خالد للعيون" يوقع اتفاقية مع "سباهي" لتطوير معايير الجودة الصحية ،

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وقع مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون والمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية اتفاقية تعاون مشترك مع "سباهي"، تهدف إلى تفعيل العمل المشترك والتعاون المستمر في كافة المجالات ذات العلاقة بتطوير جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى ورفع مستوى خدمات الرعاية الصحية في مجال طب العيون في المملكة العربية السعودية.
وتشمل الاتفاقية الاستفادة من تجارب وخبرات مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في بناء وتطوير معايير الجودة الصحية وسلامة المرضى في برامج طب العيون التي تصدر عن "سباهي" ويتم تطبيقها على جميع المنشآت الصحية بالمملكة إضافة إلى التعاون الثنائي في مجال الأبحاث المتعلقة بجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في مجالات طب العيون.
وتنص الاتفاقية على التعاون في مجالات التعليم والتدريب وتطوير برامج تدريبية تعليمية تساهم في تطوير المهارات ذات العلاقة بالجودة وسلامة المرضى والتي تساعد في تحسين مستوى الخدمات الطبية في مجالات طب العيون، حيث يعد مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون المنشأة الطبية الرائدة على مستوى المملكة في تخريج كفاءات وطنية في طب العيون لسد الحاجة في جميع مناطق المملكة والخليج، حيث أسهم بتأهيل أكثر من 322 طبيب عيون من خلال برنامجي الزمالة والطبيب المقيم، إضافة إلى البرامج الداعمة في مجال تقنية وتمريض طب العيون.
يذكر أن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون حصل على معايير الجودة العالمية ال JCI منذ عام 2002 (ست مرات على التوالي) واعتماد (HIMS).
"خالد للعيون" يوقع اتفاقية مع "سباهي" لتطوير معايير الجودة الصحيةصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-02-28
وقع مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون والمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية اتفاقية تعاون مشترك مع "سباهي"، تهدف إلى تفعيل العمل المشترك والتعاون المستمر في كافة المجالات ذات العلاقة بتطوير جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى ورفع مستوى خدمات الرعاية الصحية في مجال طب العيون في المملكة العربية السعودية.
وتشمل الاتفاقية الاستفادة من تجارب وخبرات مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في بناء وتطوير معايير الجودة الصحية وسلامة المرضى في برامج طب العيون التي تصدر عن "سباهي" ويتم تطبيقها على جميع المنشآت الصحية بالمملكة إضافة إلى التعاون الثنائي في مجال الأبحاث المتعلقة بجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في مجالات طب العيون.
وتنص الاتفاقية على التعاون في مجالات التعليم والتدريب وتطوير برامج تدريبية تعليمية تساهم في تطوير المهارات ذات العلاقة بالجودة وسلامة المرضى والتي تساعد في تحسين مستوى الخدمات الطبية في مجالات طب العيون، حيث يعد مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون المنشأة الطبية الرائدة على مستوى المملكة في تخريج كفاءات وطنية في طب العيون لسد الحاجة في جميع مناطق المملكة والخليج، حيث أسهم بتأهيل أكثر من 322 طبيب عيون من خلال برنامجي الزمالة والطبيب المقيم، إضافة إلى البرامج الداعمة في مجال تقنية وتمريض طب العيون.
يذكر أن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون حصل على معايير الجودة العالمية ال JCI منذ عام 2002 (ست مرات على التوالي) واعتماد (HIMS).
28 فبراير 2019 - 23 جمادى الآخر 1440
05:56 PM
تستهدف رفع مستوى خدمات الرعاية الصحية بطب العيون في المملكة
وقع مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون والمركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية اتفاقية تعاون مشترك مع "سباهي"، تهدف إلى تفعيل العمل المشترك والتعاون المستمر في كافة المجالات ذات العلاقة بتطوير جودة الخدمات الصحية وسلامة المرضى ورفع مستوى خدمات الرعاية الصحية في مجال طب العيون في المملكة العربية السعودية.
وتشمل الاتفاقية الاستفادة من تجارب وخبرات مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون في بناء وتطوير معايير الجودة الصحية وسلامة المرضى في برامج طب العيون التي تصدر عن "سباهي" ويتم تطبيقها على جميع المنشآت الصحية بالمملكة إضافة إلى التعاون الثنائي في مجال الأبحاث المتعلقة بجودة الرعاية الصحية وسلامة المرضى في مجالات طب العيون.
وتنص الاتفاقية على التعاون في مجالات التعليم والتدريب وتطوير برامج تدريبية تعليمية تساهم في تطوير المهارات ذات العلاقة بالجودة وسلامة المرضى والتي تساعد في تحسين مستوى الخدمات الطبية في مجالات طب العيون، حيث يعد مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون المنشأة الطبية الرائدة على مستوى المملكة في تخريج كفاءات وطنية في طب العيون لسد الحاجة في جميع مناطق المملكة والخليج، حيث أسهم بتأهيل أكثر من 322 طبيب عيون من خلال برنامجي الزمالة والطبيب المقيم، إضافة إلى البرامج الداعمة في مجال تقنية وتمريض طب العيون.
يذكر أن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون حصل على معايير الجودة العالمية ال JCI منذ عام 2002 (ست مرات على التوالي) واعتماد (HIMS).
، "خالد للعيون" يوقع اتفاقية مع "سباهي" لتطوير معايير الجودة الصحية ،
المصدر : الخليج 365
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