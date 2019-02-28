، استمراراً لتواصلها مع الجمهور.. "الخارجية" شريك دولي لملتقى الاستقدام ،

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تشارك وزارة الخارجية في ملتقى ومعرض الاستقدام والموارد البشرية والخدمات العمالية والمساندة، كشريك دولي للملتقى الذي ينطلق في الفترة من 3 إلى 6 مارس القادم على مدى أربعة أيام، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض؛ استمراراً لتواصلها الدائم مع الجمهور من المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.
وأوضح وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور سعود كاتب؛ أن مشاركة الوزارة في الملتقى تأتي إيماناً منها بأهمية الملتقى في التوعية بالإجراءات الخاصة بالتأشيرات بأنواعها كافة، والتنسيق القائم فيما بين وزارة الخارجية وبقية الأجهزة المعنية بخدمات ومستقبل القطاع؛ لتسهيل منح التأشيرات وفق الأنظمة المعمول بها وقواعد الإجراءات، إضافة لأهمية التطبيقات الإلكترونية الحديثة في تسهيل إجراءات التأشيرات؛ من خلال الربط مع الأجهزة الحكومية المعنية ومع بعثات المملكة في الخارج، والحرص على أن تكون في متناول يد المستفيدين من خلال موقع الوزارة؛ وذلك لغرض تسهيل وتسريع إجراءات التأشيرات بعد استيفاء متطلباتها حسب الأنظمة.
وأبان أن مشاركة الوزارة ستتضمن كذلك استعراض أدوار الوزارة في خدمة وتطوير قطاع الاستقدام، وأنماط الشراكة المستقبلية بين الوزارة والقطاع، وعرض التجارب النوعية للوزارة في قطاع الاستقدام.
ويشارك في الملتقى عدد من شركات الاستقدام الرائدة ومكاتب الاستقدام الموثوقة والمعتمدة؛ حيث يعد الملتقى الحدث السنوي الأبرز والأكبر في قطاع الاستقدام على مستوى المنطقة.
استمراراً لتواصلها مع الجمهور.. "الخارجية" شريك دولي لملتقى الاستقداموكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-28
تشارك وزارة الخارجية في ملتقى ومعرض الاستقدام والموارد البشرية والخدمات العمالية والمساندة، كشريك دولي للملتقى الذي ينطلق في الفترة من 3 إلى 6 مارس القادم على مدى أربعة أيام، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض؛ استمراراً لتواصلها الدائم مع الجمهور من المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.
وأوضح وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور سعود كاتب؛ أن مشاركة الوزارة في الملتقى تأتي إيماناً منها بأهمية الملتقى في التوعية بالإجراءات الخاصة بالتأشيرات بأنواعها كافة، والتنسيق القائم فيما بين وزارة الخارجية وبقية الأجهزة المعنية بخدمات ومستقبل القطاع؛ لتسهيل منح التأشيرات وفق الأنظمة المعمول بها وقواعد الإجراءات، إضافة لأهمية التطبيقات الإلكترونية الحديثة في تسهيل إجراءات التأشيرات؛ من خلال الربط مع الأجهزة الحكومية المعنية ومع بعثات المملكة في الخارج، والحرص على أن تكون في متناول يد المستفيدين من خلال موقع الوزارة؛ وذلك لغرض تسهيل وتسريع إجراءات التأشيرات بعد استيفاء متطلباتها حسب الأنظمة.
وأبان أن مشاركة الوزارة ستتضمن كذلك استعراض أدوار الوزارة في خدمة وتطوير قطاع الاستقدام، وأنماط الشراكة المستقبلية بين الوزارة والقطاع، وعرض التجارب النوعية للوزارة في قطاع الاستقدام.
ويشارك في الملتقى عدد من شركات الاستقدام الرائدة ومكاتب الاستقدام الموثوقة والمعتمدة؛ حيث يعد الملتقى الحدث السنوي الأبرز والأكبر في قطاع الاستقدام على مستوى المنطقة.
28 فبراير 2019 - 23 جمادى الآخر 1440
05:35 PM
ينطلق في الفترة من 3 إلى 6 مارس
تشارك وزارة الخارجية في ملتقى ومعرض الاستقدام والموارد البشرية والخدمات العمالية والمساندة، كشريك دولي للملتقى الذي ينطلق في الفترة من 3 إلى 6 مارس القادم على مدى أربعة أيام، في مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض؛ استمراراً لتواصلها الدائم مع الجمهور من المواطنين والمقيمين على أرض المملكة.
وأوضح وكيل وزارة الخارجية لشؤون الدبلوماسية العامة الدكتور سعود كاتب؛ أن مشاركة الوزارة في الملتقى تأتي إيماناً منها بأهمية الملتقى في التوعية بالإجراءات الخاصة بالتأشيرات بأنواعها كافة، والتنسيق القائم فيما بين وزارة الخارجية وبقية الأجهزة المعنية بخدمات ومستقبل القطاع؛ لتسهيل منح التأشيرات وفق الأنظمة المعمول بها وقواعد الإجراءات، إضافة لأهمية التطبيقات الإلكترونية الحديثة في تسهيل إجراءات التأشيرات؛ من خلال الربط مع الأجهزة الحكومية المعنية ومع بعثات المملكة في الخارج، والحرص على أن تكون في متناول يد المستفيدين من خلال موقع الوزارة؛ وذلك لغرض تسهيل وتسريع إجراءات التأشيرات بعد استيفاء متطلباتها حسب الأنظمة.
وأبان أن مشاركة الوزارة ستتضمن كذلك استعراض أدوار الوزارة في خدمة وتطوير قطاع الاستقدام، وأنماط الشراكة المستقبلية بين الوزارة والقطاع، وعرض التجارب النوعية للوزارة في قطاع الاستقدام.
ويشارك في الملتقى عدد من شركات الاستقدام الرائدة ومكاتب الاستقدام الموثوقة والمعتمدة؛ حيث يعد الملتقى الحدث السنوي الأبرز والأكبر في قطاع الاستقدام على مستوى المنطقة.
، استمراراً لتواصلها مع الجمهور.. "الخارجية" شريك دولي لملتقى الاستقدام ،
المصدر : الخليج 365
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