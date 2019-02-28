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استقبل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، السفير الإماراتي بالمملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان.
كما استقبل وزير الداخلية، اليوم، السفير العراقي لدى المملكة الدكتور قحطان طه خلف حيث جرى خلال الاستقبالين، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
وزير الداخلية يستقبل سفيري الإمارات والعراق لدى المملكةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-28
استقبل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، السفير الإماراتي بالمملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان.
كما استقبل وزير الداخلية، اليوم، السفير العراقي لدى المملكة الدكتور قحطان طه خلف حيث جرى خلال الاستقبالين، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
28 فبراير 2019 - 23 جمادى الآخر 1440
05:33 PM
بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك
استقبل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، السفير الإماراتي بالمملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان.
كما استقبل وزير الداخلية، اليوم، السفير العراقي لدى المملكة الدكتور قحطان طه خلف حيث جرى خلال الاستقبالين، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
، وزير الداخلية يستقبل سفيري الإمارات والعراق لدى المملكة ،
المصدر : الخليج 365
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