، وزير الداخلية يستقبل سفيري الإمارات والعراق لدى المملكة ،

محمد بن مسعود - الدمام - بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك

استقبل وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، في مكتبه بديوان الوزارة اليوم، السفير الإماراتي بالمملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان.

كما استقبل وزير الداخلية، اليوم، السفير العراقي لدى المملكة الدكتور قحطان طه خلف حيث جرى خلال الاستقبالين، بحث عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.