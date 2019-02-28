، ارتفاع عدد الوفيات في حادث قطار محطة مصر إلى 22 حالة ،

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ارتفع عدد الوفيات في حادث قطار محطة مصر إلى 22 حالة، وذلك بعد وفاة حالتين اليوم بينهما مسعف وحالة أخرى مجهولة الهوية.
وأوضحت وزيرة الصحة والسكان المصرية، الدكتورة هالة زايد، خلال زيارتها لعدد من مصابي الحادث اليوم، أن 15 مصابًا في حادث القطار، خرجوا من المستشفيات حتى الآن، منوهة بأن عدد المصابين الموجودين الآن بالمستشفيات 26 مصابًا، من بينهم 3 حالات حرجة على الأقل.
وقالت إن الوزارة تعمل على دعم المصابين وأسر الضحايا نفسيًا من خلال فرق طبية مدربة من الأمانة العامة للصحة النفسية، مشيرة إلى أن الأطقم الطبية تعمل كخلية نحل منذ وقوع الحادث، لتوفير الرعاية الصحية للمصابين.
ارتفاع عدد الوفيات في حادث قطار محطة مصر إلى 22 حالةوكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2019-02-28
ارتفع عدد الوفيات في حادث قطار محطة مصر إلى 22 حالة، وذلك بعد وفاة حالتين اليوم بينهما مسعف وحالة أخرى مجهولة الهوية.
وأوضحت وزيرة الصحة والسكان المصرية، الدكتورة هالة زايد، خلال زيارتها لعدد من مصابي الحادث اليوم، أن 15 مصابًا في حادث القطار، خرجوا من المستشفيات حتى الآن، منوهة بأن عدد المصابين الموجودين الآن بالمستشفيات 26 مصابًا، من بينهم 3 حالات حرجة على الأقل.
وقالت إن الوزارة تعمل على دعم المصابين وأسر الضحايا نفسيًا من خلال فرق طبية مدربة من الأمانة العامة للصحة النفسية، مشيرة إلى أن الأطقم الطبية تعمل كخلية نحل منذ وقوع الحادث، لتوفير الرعاية الصحية للمصابين.
28 فبراير 2019 - 23 جمادى الآخر 1440
05:39 PM
بينهما مسعف وحالة أخرى مجهولة الهوية
ارتفع عدد الوفيات في حادث قطار محطة مصر إلى 22 حالة، وذلك بعد وفاة حالتين اليوم بينهما مسعف وحالة أخرى مجهولة الهوية.
وأوضحت وزيرة الصحة والسكان المصرية، الدكتورة هالة زايد، خلال زيارتها لعدد من مصابي الحادث اليوم، أن 15 مصابًا في حادث القطار، خرجوا من المستشفيات حتى الآن، منوهة بأن عدد المصابين الموجودين الآن بالمستشفيات 26 مصابًا، من بينهم 3 حالات حرجة على الأقل.
وقالت إن الوزارة تعمل على دعم المصابين وأسر الضحايا نفسيًا من خلال فرق طبية مدربة من الأمانة العامة للصحة النفسية، مشيرة إلى أن الأطقم الطبية تعمل كخلية نحل منذ وقوع الحادث، لتوفير الرعاية الصحية للمصابين.
، ارتفاع عدد الوفيات في حادث قطار محطة مصر إلى 22 حالة ،
المصدر : الخليج 365
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