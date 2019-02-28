، شاهد.. الصور الأولى لفيراري F8 Tributo قبل الإطلاق الرسمي ،

محمد بن مسعود - الدمام - تتمتّع بتحسين بنسبة 10% في الكفاءة الدينامية الهوائية

عبدالملك سرور: طرحت شركة "فيراري" الصور الرسمية الأولى لسيارة "أف 8 تريبوتو" F8 Tributo؛ وهي سيّارة رياضية جديدة بمحرّك وسطي خلفي تمثّل التعبير الأرقى عن سيّارة برلينيتا بمقعدين لدى فيراري.

وتأتي السيارة بمحرك من ثماني أسطوانات بشكل V V8 الأقوى في تاريخ الحصان الجامع للسيارات التي لا تندرج ضمن فئة السيارات الخاصة، ويولّد المحرك قدرة حصانية تبلغ 720 حصاناً وطاقة محدّدة تبلغ 185 حصانًا/ليتر؛ حيث تتسارع السيارة من 0-100 كيلومتر/ ساعة في 2.9 ثانية، وتتسارع من 0-200 كيلومتر/ ساعة في 7.8 ثانية، أما السرعة القصوى فتصل لـ340 كيلومترًا/ساعة.

وتحلّ هذه السيارة مكان طراز "488 جي تي بي" 488 GTB، وشهدت تحسينات في مختلف جوانبها؛ مما جعلها تمنح تحكّماً أفضل عند القيادة في ظل أقصى قدراتها مع راحة أكبر في المقصورة، وتولّد F8 Tributo 50 حصاناً إضافية مقارنة بالطراز السابق.

وتتحلّى بوزن أخفّ وبتحسين بنسبة 10% في الكفاءة الدينامية الهوائية، فضلاً عن تجهيزها بنسخة 6.1 الأحدث من نظام التحكّم بزاوية الانزلاق الجانبي.

وقد جعلت إجراءات تخفيض الوزن، وزن السيارة أقل بأربعين كيلوغراماً من 488 GTB؛ مما حسّن سرعة التجاوب ومتعة القيادة على حدّ سواء دون التأثير في راحة المقصورة.

وتساعد الحلول الدينامية الهوائية المتطورة التي تمّ اعتمادها في بدن السيارة على الاستفادة قدر الإمكان من المحرّك الجبّار.

وتتميّز مقدّمة "إف 8 تريبوتو" بقناة هوائية أماميّة انسيابيّة على شكل حرف S، والتي ظهرت لأول مرّة في سيارة "فيراري 488 بيستا"، ولكن تمت إعادة تصميمها لتتناسب مع التعديلات الواسعة التي طرأت على هذا الجزء من السيارة. وتساهم تلك القناة وحدها بزيادة إجمالية في قوة جر بنسبة 15 بالمئة مقارنة مع سيّارة "488 جي تي بي".

ويضمن التصميم الجديد والمُدمج لمصابيح LED الأمامية المتموضعة بشكلٍ أفقي، تعزيزَ الخواص الديناميكية الهوائية للسيارة عبر دمج منافذ جديدة لتبريد المكابح، بالإضافة إلى منافذ الهواء الموجودة في الجزء الخارجي من المصد الأمامي.

من ناحية أخرى، يتيح الزجاج الخلفي الجديد والمصنوّع من مادة "ليكسان" المتطوّرة؛ رؤية حُجرة المحرّك بوضوح، ويُضفي لمسةً عصرية على التصميم الفريد المستوحى من سيارة "إف 40"، أشهر سيّارات "فيراري" المزودة بمحرك ثماني اسطوانات. إلى جانب ذلك، تساعد فتحات التهوية ضمن القسم الخلفي على استخراج الهواء الساخن من حُجرة المحرّك دون التأثير على كفاءة الجناح الخلفي الذي تم تطويره خصيصاً لتعزيز قوة الجر المتولّدة في القسم الخلفي من السيارة.

وتتسم سيارة "إف 8 تريبوتو" بمقصورة قيادة كلاسيكيّة تتشابه إلى حدٍّ كبير مع مقصورة القيادة في سيارات "فيراري" ذات المقعدين التي يتموضع محركها في القسم الأوسط والخلفي من السيارة.

وصُممت المقصورة خصيصاً لمنح السائق تجربة مريحة ومتكاملة؛ حيث تمت إعادة ابتكار جميع العناصر التصميمية الأساسية، وخاصة لوحة العدادات والجيوب الداخلية للأبواب وممرات التهوية.

وتضمّن هذه المقصورة للسائق والركّاب تجربة قيادة وتنقل مريحة ومُحسّنة لأبعد الحدود، وذلك بفضل الاعتماد على الجيل الجديد من واجهة التحكُّم التفاعلية بين الإنسان والآلة HMI، وعجلة القيادة الجديدة كليّاً، وعناصر تحكُّم شاملة، وفتحات تهوية مستديرة، بالإضافة إلى شاشة جديدة تعمل باللمس قياس سبع بوصات أمام الراكب.