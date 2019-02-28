، "السهلي": إطلاق خدمة توجيه البضائع خلال 10 أيام ،

محمد بن مسعود - الدمام - خلال الجلسة "7" من الندوات القطاعية لـ"غرفة جدة"

أعلن نائب رئيس النقل البري بهيئة النقل العام فواز السهلي، عن إطلاق المنظومة التقنية لتسهيل التراخيص وعلميات النقل.

وأوضح أن الخدمات ستكون إلكترونية بالكامل منتصف العام الجاري، فيما تم تنفيذ 22 ألف عملية إلكترونية في الفترة الماضية.

وقال "السهلي" خلال الجلسة السابعة من الندوات القطاعية المتخصصة لغرفة جدة التي ترأسها رئيس مجلس إدارة شركة العطاس للنقل نضال العطاس بعنوان "النقل.. نحو منصة لوجستية مميزة": نؤكد أهمية تبسيط الأدوات الرقابية لتمكين رواد الأعمال من الحصول على خدمات النقل العام عبر وسائط إلكترونية، مع دعم الاقتصاد التشاركي، وسيتم إطلاق خدمة لتوجيه نقل البضائع خلال 10 أيام.

وأضاف أنهم يسعون لإيجاد دعم للشباب لتسهيل دخولهم في النقل، وذلك بفتح المجال للمنشآت الصغيرة دون التفريط في الجودة، لافتًا إلى أن هيئة النقل تنظم 14 نشاطاً جديداً، أطلقت منها اثنين، بينما تخضع الـ 12 الأخرى لإعادة التقييم.

وأردف: النقل يحتاج إلى تشغيل عالٍ، لذلك سهلنا إجراءات دخول السوق بمركبات الحد الأدنى، وأعفينا رواد الأعمال من بعض المتطلبات، واستحدثنا أنشطة الوساطة للتسهيل على رائد العمل، كما سمحنا بالأنشطة الإلكترونية، ودعمنا الاقتصاد التشاركي.

وتطرق إلى أبرز التحديات التي تواجه قطاع النقل، قائلاً: التداخل في التنظيمات لعميات النقل أو المساندة، يعد من أبرز التحديات التي يجب معالجتها بإيجاد إطار تنظيمي، إضافة إلى تحدي البنى التحتية للنقل العام، فنحن نحتاج لبنية تحتية أكبر، مع تعزيز جوانب السلامة، ونقل البضائع، والكفاءة المهنية، والعنصر الوطني المدرب.

وفيما يخص لائحة نقل البضائع، كشف أنها تمتد لثلاث سنوات للتدرج في تطبيقها، وبعد عام سيتم الجلوس مع الغرف التجارية لمعرفة العوائق، وإذا اتضح الحاجة لتغييرها أو مراجعتها سيحدث ذلك.

وذكر أن استراحات الشاحنات على الطرق السريعة جاري عليها وسيعلن عن لائحتها بعد أسبوعين، وستكون الفرصة متاحة للقطاع الخاص لتشغيلها.

بدوره، قال رئيس اللجنة الوطنية للنقل بمجلس الغرف سعيد البسامي: اللائحة الجديدة أزالت بعض معوقات النقل، غير أن الشاحنات لا تزال تواجه صعوبات في دخول المدن أوقات الذروة وهو ما يؤثر سلباً على العمل ويؤخر المواد الغذائية ويرفع الأسعار، لذلك صدرت المطالبة بخطوط دائرية خارج مدينة جدة، والآن الدائري الثاني إنجز منه 50%، وحال اكتماله يمثل خدمة سيشكل نقلة نوعية، ويخفف ضغط الحركة.

وأضاف: النقل الداخلي "المترو"، يمر بثلاث مراحل هي "الأرضي، والعلوي، والتحتي"، وقد انتهت الآن البيانات الرسمية، وخلال سبع سنوات سيتم التنفيذ.

في سياق متصل، تحدث الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للشحن الجوي عمر حريري عن القطاع اللوجيستي، بقوله: رؤية المملكة 2030 خصصت جزءاً لهذا القطاع، وأهم المبادرات الآن هي الـ"LPI"، ونحن نطمح لأن نكون من بين أفضل 25 دولة في العالم في هذا المجال.

وأضاف: الاستحواذ على الحصة السوقية الضائعة لصالح الدول المجاورة سيفيد القطاع كثيراً، بعد التمكن من استرجاع عملاء بإرسال شحناتهم مباشرة إلى المملكة، وكذلك إنشاء مركز مميز لإرسال شحنات الترانزيت لإفريقيا.

وأردف: وصلنا إلى نسبة 30% مقارنة بالدول التي تقاربنا في الإمكانات، وبالنسبة لدول أخرى نسبتنا تصل إلى 60 و80% للترانزيت. وستكون هناك مدينة لوجيستية قريباً في الرياض، كما سنطور الشباب بالتدريب والتأهيل لاستقطابهم في هذا القطاع.

وتابع: هناك إنجازات كبيرة في قطاع النقل، خصوصاً الجمارك والموانئ البحرية، إذ يتم تخليص الشحنات في أقل من 24 ساعة، وأصبح كل شيء يتم إلكترونياً، بينما يستمر العمل في المطارات لإنشاء منصة فسح لتحسين الأداء الجمركي.

إلى ذلك، قال نائب الرئيس بالنيابة لإدارة الموارد البشرية بشركة الخطوط السعودية لهندسة وصناعة الطيران عمر الدقاق: عوامل النقل تتلخص في السلامة التي أرى أنها مطلوبة من الناقل لتوصيل الطلب بسلام، والوقت بمعنى وصول الشحنة قبل الوقت المطلوب لمنافسة السوق، والقيمة النهائية وهي تحدد المنافسة وعوامل نجاح شركات النقل.

وأضاف: هناك عوامل ثانوية تخدم شركات النقل في الوصول للمستهلك، من بينها المعلومات والاتصالات القوية المتكاملة، والخدمات الإضافية للمستهلك، واتحاد الشركات مع بعضها لاستثمار أكبر أو توزيع نقاط التشغيل، والاستماع إلى المستهلك واحتياجاته.

وأردف: من سبل نجاح النقل هي عقود الباطن، ويمكن تشجيع الشباب للعمل عليها في أماكن محددة ومجال مخصص لرفع أداء الشركات الكبيرة ونجاح الصغيرة.

من جهته، تحدث رئيس مجلس إدارة مركز عبدالرزاق المدني للاستشارات البحرية الدكتور عبدالرزاق المدني، عن النقل البحري وتطوره في مختلف الموانئ، وتحديداً ميناء جدة الإسلامي الذي قلص وقت انتظار البضائع إلى يوم واحد، وميناء رابغ الذي اعتبره منافساً عالمياً وتوقع له مستقبلاً زاهراً.

وأشاد "المدني" بالجواز البحري وسماحه للشباب بالعمل في السفن العالمية.