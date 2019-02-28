، لجنة عاجلة للوقوف على تفاصيل خلاف بين والدة طالبة وإدارية ببيش ،

محمد بن مسعود - الدمام - متحدث تعليم صبيا: جزء من القضية لدى الجهات الأمنية

أوضح المتحدث الرسمي بتعليم صبيا إبراهيم بن أحمد الحازمي أن إدارة تعليم صبيا قد تابعت ما أثير في بعض المواقع حول خلاف بين طالبة وأمها مع الطاقم الإداري في إحدى المدارس التابعة للإدارة.

وأشار إلى أن مدير التعليم ضيف الله بن علي الحازمي قد وجه في حينه بتشكيل لجنة عاجلة للوقوف على جميع التفاصيل الخاصة بهذا الأمر، وقد باشرت اللجنة أعمالها صباح اليوم الخميس تمهيدًا لرفع توصياتها والنتائج لاتخاذ الإجراءات النظامية حيال ذلك.

وأضاف"الحازمي" أن الإدارة ترفض رفضًا باتًا جميع التصرفات الخارجة عن الإطار التربوي والتعليمي مهما كانت المبررات، مؤكداً أن إدارة تعليم صبيا تعمل على إيجاد البيئة الصحية المناسبة والمناخ المدرسي الآمن والإيجابي الذي يحقق رسالة التربية.

وتابع: وستوافيكم الإدارة ببيان إلحاقي حال اكتمال التحقيقات والإجراءات النظامية اللازمة، علمًا أن هناك جزءًا من ملف القضية لدى الجهات الأمنية.