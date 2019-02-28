، وزير الإعلام اليمني يوثق انتصارات الجيش بجبهات صعدة ومران ،

محمد بن مسعود - الدمام - توجّه لمسقط رأس زعيم المليشيات وثمّن دعم وإسناد "التحالف"

نشر وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، قبل قليل، عدة مقاطع عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي، تدور حول زيارته لأبطال الجيش الوطني في جبهات الملاحيظ مديرية الظاهر في صعدة، بعد أن تمكنوا من دكّ معاقل الحوثيين.

وأكد " الإرياني"، أن تواجده بالخطوط الأمامية يهدف إلى تسليط الضوء على الانتصارات المتحققة على أرض الواقع.

وقال: نشكر تحالف دعم الشرعية بقيادة أهلنا وأشقائنا وأحبابنا ممن وقفوا معنا وساعدونا وساندونا بالمال والرجال والتنمية والإعمار، شكراً للمملكة العربية السعودية ولخادم الحرمين الشريفين ولولي عهده وللشعب السعودي.

ووثق "الإرياني" فيديو من أمام مطعم واستراحة البحرين، أحد المعالم بسوق الملاحيظ، وبرفقته اللواء عبدالكريم السدعي، قبل التوجه للخطوط الأمامية في عقبة مران مسقط رأس زعيم المليشيات الحوثية الإرهابية.

وأظهر المقطع تحرير كسارة مران، مما يعدّ دليلاً واضحًا على الانتصارات الكبيرة التي يحققها الجيش الوطني في هذه الجبهات.